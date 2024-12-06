¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ê¸¶Âê¡§From the World of John Wick: Ballerina¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬³¤³°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¼ç±é¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤Î¤Û¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¤È¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥óÌò¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥·¥§ー¥ó¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯12·î8Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëComic Con Experience 2024¡ÊCCXP¡Ë¤ËÅÐ