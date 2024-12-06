12月5日（木）に開催された日向坂46の全国ツアー「Happy Magical Tour 2024」福岡公演の中で、二期生の濱岸ひよりの卒業セレモニーが行われた。【写真】真っ白なドレス姿で登場、濱岸ひよりの卒業セレモニー【11点】濱岸は福岡県出身で、2017年に14歳でグループに加入。「ひよたん」の愛称で親しまれ、グループ内では天真爛漫な自由人キャラとして愛されてきた。また、身長167.5cmのスタイルをいかして、女性ファッション誌『with