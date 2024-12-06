12月19日(木)21時より、日本テレビ系『ツッコミ芸人総会2024大忘年会』の放送が決定した。【写真】『ツッコミ芸人総会2024大忘年会』出演ツッコミ芸人集合カットほか【3点】2024年お正月、ダウンタウン・浜田雅功、博多華丸・大吉 博多大吉、かまいたち・濱家隆一が開催したツッコミ芸人総会がパワーアップしてゴールデン登場。今回の放送では、MCに千鳥・ノブが加わり、浜田雅功の元に、博多大吉・ノブ・濱家隆一が幹事となり