ソフトバンクのリチャード内野手が６日、みずほペイペイ内の球団事務所で２度目の契約更改交渉に臨み、現状維持の１０００万円でサインした。他球団への移籍を志願した前回（１１月２２日）は７０分のロングラン交渉だったが、この日も８０分の長丁場。「来年もこのチームでまたプレーして、戦力としてやらないといけないっていう自覚があったんで。全然今までとは違う契約更改になった」と振り返った。前回交渉では「判子を押