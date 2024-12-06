阪神の石井大智投手（27）が6日、西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、今季年俸4000万円から4200万円アップの8200万円でサインした。（金額は推定）石井は今季、自己最多の56試合に登板。4勝1敗1セーブ30ホールド、防御率1・48とチームの勝ちパターンに貢献した。勝利数、セーブ、ホールドもすべてキャリアハイだった。「ちょうど105％アップ。すごく満足しています。平田2軍監督も査定担当に上げてやってくれ、と言って