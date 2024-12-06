茨城県警本部6日午前7時50分ごろ、水戸市文京の集合住宅で「夫を刺した」と110番があった。水戸署は殺人未遂の疑いで辻寿美代容疑者（51）を現行犯逮捕した。夫嘉典さん（54）は搬送先の病院で死亡が確認された。殺人容疑に切り替えて調べる。逮捕容疑は、6日午前7時40分ごろ、包丁で夫の首などを切りつけて殺害しようとした疑い。