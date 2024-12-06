ガイナーレ鳥取は6日、東京国際大学のDF東根輝季(22)の来季加入内定を発表した。東根は東京都出身で、横河武蔵野FCジュニア、東京武蔵野シティFC U-15、セレッソ大阪U-18と過ごし、東京国際大学に進学した。2024年の関東大学サッカーリーグ1部では19試合に出場。鳥取は東根について「豊富な運動量で攻守両面を支え、精度の高い左足で攻撃に勢いをつける」とプレーの特長を紹介している。5日に加入内定が発表された桐蔭横浜大学のDF