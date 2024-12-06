YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」の運営のほか、海外不動産投資のコンサルティング、海外移住支援、および最新動向のレポートを行うUNI GROUP FZCOは、不動産投資や移住を検討する日本人向けにドバイ不動産の注目エリアMAPを公開した。注目エリアTOP5ランキングドバイでは新たなエリアが開発され、街が拡張されていくのが特徴。UNI GROUP FZCOは、今注目されているエリア、さらに「日本人が住む」という観点でおす