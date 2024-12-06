シリーズでお伝えしている「はじめよう防災プラス」。能登半島地震からまもなく1年です。6日はペットの避難の新たな取り組みをお伝えします。東京・品川区で行われたのは、飼い主とペットの避難訓練です。参加者は、3日分の水やペットフードが入った約5kgのリュックを背負い、1.5kmを歩きました。参加者は「これだけはという荷物を厳選して持っていくことを考えた方がいい」と話しました。この訓練のように、災害時、ペットと一緒