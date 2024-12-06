バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポンオリジナルフィギュアシリーズ第2弾｢まちぼうけダンジョン 勇者と悪魔の王｣(300円)を12月第2週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。本商品は、人気イラストレーター「原川光博氏」がキャラクターデザインを担当する、ガシャポンオリジナルフィギュアシリーズ｢まちぼうけダンジョン｣の第2弾