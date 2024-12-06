愛知・大府市を通る伊勢湾岸道で3日、禁止されている路側帯を車が高速で走行し、多くの車を追い抜く危険な運転があった。また首都高でも逆走車や電動キックボードの侵入など、危険な行為が相次いでいる。禁止されている路側帯を疾走する車3日、愛知・大府市を通る伊勢湾岸道でカメラが捉えたのは、禁止されている路側帯を堂々と駆け抜ける車だ。ドライバーは「もし緊急車両が来た場合邪魔になる。80km/hぐらいは出ていたかもしれな