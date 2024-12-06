バンダイナムコアミューズメントは、スイートレトロがテーマの「Pokémon ときめきレトロ キャンペーン in NAMCO」を、12月13日から2025年2月9日まで、全国約200店舗のアミューズメント施設「ナムコ」で開催する。Pokémon ときめきレトロ キャンペーン in NAMCO同キャンペーンでは、大型のカビゴンのぬいぐるみや中型のゲンガーやホゲータのぬいぐるみなどナムコオリジナル景品がクレーンゲーム機に登場。また、対象のク