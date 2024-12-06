東京時間11:36現在 東京金先物OCT 25月限（TOCOM） 1グラム＝12710.00（-115.00-0.90%） ＮＹ金先物FEB 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2643.30（-5.10-0.19%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先の下げが重石となり、東京金も軟調