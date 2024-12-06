USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.659.9811.918.26 1MO11.327.3210.996.90 3MO11.047.3810.947.21 6MO10.567.3210.597.46 9MO10.257.3110.367.66 1YR10.067.3710.247.87 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.2911.559.13 1MO11.129.