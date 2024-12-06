中国のバスメーカー廈門金竜汽車集団、１１月のバス販売台数２３・１％増「バスワールド2023」で廈門金竜汽車集団のブースを見学する来場者。（資料写真、ブリュッセル＝新華社記者/潘革平）【新華社北京12月6日】中国のバスメーカー廈門金竜汽車集団が5日に発表した11月のバス生産台数は前年同月比2.6％増の4669台、販売台数は23.1％増の5044台だった。1〜11月の累計は生産が前年同期比12.8％増の4万2958台、販売が18.2％増の