【第95話（4）】 12月6日 無料公開 コアミックスは12月6日、アジチカ氏（作画）、梅村真也氏（原作）とフクイタクミ氏（構成）によるマンガ「終末のワルキューレ」第95話「至剣の果て（4）」の無料公開をゼノン編集部にて開始した。 「終末のワルキューレ」は、神々による人類滅亡の決議に待ったをかけた戦乙女ワルキューレが、人類史上最強の英傑達を選出し