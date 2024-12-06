レンジでもやしシューマイ【写真で見る】手軽に作れて、コスパ抜群！包まない、火を使わない「レンジでもやしシューマイ」の作り方を見るシューマイが食べたい！けれど手作りするとなると、ちょっとハードルが高いような…餃子は家で手作りするけれど、シューマイは作ったことがないという人も多いのでは？ そんな人にぜひ試してほしいのが、今回ご紹介するレシピです。蒸し器やせいろは不要で、タネを皮で包む必要もなし！ 皮の代