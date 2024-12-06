「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」６日正午現在でレーザーテックが「売り予想数上昇」１位となっている。 レーザーテクは３日続落と下値模索が続いている。年初来安値を連日更新するなど厳しい展開で５月の上場来高値から約６６％の下落となった。前日の米国株市場では半導体製造装置世界トップのアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が大手金融機関の投資判断引き下げなど