午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５７１、値下がり銘柄数は１００１、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に空運、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは非鉄、保険、その他製品、証券・商品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS