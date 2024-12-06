6日13時現在の日経平均株価は前日比383.28円（-0.97％）安の3万9012.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は571、値下がりは998、変わらずは72と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は80.49円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が77.93円、ファストリ が41.73円、ＴＤＫ が25.89円、ＳＢＧ が18.74円と続いている。 プラス寄与度トップはＫＤＤＩ で