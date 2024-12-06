■Mrs. GREEN APPLEの新曲「ビターバカンス」は“休んじゃえばいい”と寄り添ってくれる楽曲 【動画】Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」大森元貴パートのMVビハインド Mrs. GREEN APPLEの公式SNSにて、新曲「ビターバカンス」のMVビハインド映像が公開された。 「ビターバカンス」は映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』（12月20日公開）の主