Image: Amazon これで寒い冬を乗り切れるはず。本日はAmazonブラックフライデー最終日。お得に買える家電や食品も魅力的だけど、時期的に寒い冬を乗り切るためのポカポカグッズも入手しておくべき。今回は、首から上を温められるお得なあったかグッズを3点ご紹介します。首にかけられるカイロ レック(LEC) 温めぐり かけぽか 首にかける 使い捨てカイロ (10個入) 日本製 931