韓国の尹錫悦大統領の退陣などを求める人たち＝4日、ソウル（共同）【ソウル共同】世論調査会社「韓国ギャラップ」は6日、3〜5日に実施した調査結果を発表。尹錫悦大統領の支持率は就任後最低の16％、不支持率は75％だった。