米次期政権の駐中国大使に指名されたデービッド・パデュー氏＝2022年5月、アトランタ（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ次期米大統領は5日、中国大使に元上院議員のデービッド・パデュー氏（74）を指名すると発表した。トランプ氏は「唯一の競争相手」と位置付ける中国への関税を強化する方針。パデュー氏は今後の米中交渉の一端を担う可能性がある。人工知能（AI）と暗号資産（仮想通貨）を担当する高官に、米決済サービ