フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナル（５日＝日本時間６日、グルノーブル）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の千葉百音（木下アカデミー）が６９・３３点で２位につけた。昨年覇者の坂本花織（シスメックス）はジャンプの転倒で６３・９８点の４位と出遅れた。アンバー・グレン（米国）が７０・０４点で首位に立つ中、海外メディア「ａｂｃＮＥＷＳ」は「３度の世界チャンピオンの坂本はプログ