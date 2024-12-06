ヘンリー王子の新ドキュメンタリー「ハリー：ザ・ロスト・プリンス」は、ドイツのＺＤＦネットワークで３日に放映されたが、ヘンリー王子の隠れた「本質」が暴かれている。英紙ミラーが５日、報じた。元王室警護部長でロンドン警視庁の管区司令官だったダイ・デイビス氏は、ヘンリー王子とメーガン妃の「綿密に計画された」海外訪問で「王子は上流階級の人々としか付き合わない」と指摘している。同氏は８月のコロンビア訪問