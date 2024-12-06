Apple端末でアプリを提供するApp Storeでは、有害なアプリや違法なコンテンツを含むアプリを審査によって規制しています。しかし、「特定のキーワードを入力しないと違法なコンテンツが表示されない」「特定の地域や曜日だけ違法なアプリに変化する」などの方法で審査をくぐりぬける「ステルスアプリ」がしばしば問題となっています。2024年12月に台湾当局が発表した声明によると、捜査を続けていた「ステルス海賊版アプリ」の運営