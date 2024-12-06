エジソンママが販売する「エジソンのお箸」「おこめのたべりんぐうどん」が、日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するアワード「おもてなしセレクション2024年度金賞」を受賞しました。 エジソンママ「おこめのたべりんぐうどん」  (プレーン・緑のやさい・海のやさい)メーカー希望小売価格：410円(税込)対象月年齢：12ヶ月ごろ〜エジソンママが販売する「エジソンのお箸」「おこめのたべ