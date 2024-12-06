オリックスは紅林弘太郎内野手（２２）が６日、神戸市内の病院で右足楔状（けつじょう）骨骨片摘出手術を受けたことを発表した。来年２月の宮崎春季キャンプには間に合う見通し。プロ５年目の今季は自己最多タイの１３６試合に出場し、打率２割４分７厘、２本塁打、３８打点。１１月の第３回ＷＢＳＣプレミア１２ではオリックスから唯一、侍ジャパンに選出された。ここ数年は右足甲付近に痛みを抱えながらプレーを続けていた