ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/43スケール(約11cm)、日産 スカイライン 400R (V37) 2022のMidnight PurpleとBrilliant White Pearlの2色を2024年12月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始します。 CARNEL「日産 スカイライン 400R (V37) 2022」  名称：1/43 日産 スカイライン 400R (V37) 2022 Midnight Purple限定数：300台商品番号：