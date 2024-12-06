カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の雑誌『THISTIME magazine by G-SHOCK』を創刊します。世界中の“G-SHOCK STORE”及び一部の“G-SHOCK”取扱店で2024年12月12日から配布します。 カシオ計算機『THISTIME magazine by G-SHOCK』  発行： 年2回を予定配布場所： “G-SHOCK STORE”(グローバル)“G-SHOCK”取扱店(一部)URL ： https://gshock.casio.com/jp/contents/thistime/カシオ計算機は、耐