バスメーカー安徽安凱汽車の販売台数、１〜１１月は２８・１％増安徽安凱汽車の工場に並ぶメキシコに輸出されるバス。（合肥＝新華社記者/劉軍喜）【新華社合肥12月6日】中国のバスメーカー、安徽安凱汽車が5日に発表した生産台数は11月が566台、1〜11月が前年同期比24.3％増の4783台となった。販売は11月が551台、1〜11月が28.1％増の4800台だった。