IHGホテルズ＆リゾーツは、日本進出60周年を記念したプロモーションを12月31日まで開催している。日本とミクロネシアの対象ホテルで、宿泊プランや会員限定でボーナスポイントが付く特別プランなどのプロモーションを実施する。5軒のホテルでは、60周年をテーマとした「ダイヤモンドセレブレーションプラン」を展開する。インターコンチネンタルホテル大阪では、1ベッドルームスイート（クラブラウンジアクセス付き）2泊、無料送迎