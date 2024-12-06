プエルトリコ・ウィンターリーグに派遣されている巨人の又木鉄平投手、西舘勇陽投手が６日（現地時間５日）に登板した。カングレへロス・デ・サントゥルセの一員として先発した又木は６回３安打１失点。その後を代わった２番手・西舘は１／３回を２安打３失点でチームは１―４で敗れた。西舘は１１月１４日（現地時間１３日）にプエルトリコＷＬ初登板初先発で５回１失点と好投して以来の登板となった。２人はメジャー予備