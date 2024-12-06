阪神の中野拓夢内野手（２８）が６日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約交渉に臨み、プロ入り後初のダウンとなる５００万減の１億４５００万円で更改した。（金額は推定）４年目の今季は２年連続で全試合出場を達成したが、打率・２３２、１本塁打、３２打点、６盗塁に終わり「自分自身いろいろチャレンジしたが、良くない方向にいってしまった。打球スピードを上げたり、強く振らないといけないと考えて、体ごと振ってしまっ