橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第50回が6日（金）に放送された。【写真】おむすびを渡す結、ほか第50回場面カット【5点】こども防災訓練の炊き出し隊長を任されている結（橋本環奈）は、開催に備えて打ち合わせに参加することに。結が「炊き出しの人数が足りていない」と話すと、聖人（北村有起哉）が「ナベさん（緒形直人）に頼みませんか？」と提案。しかし美佐江（キムラ緑子）が「あ