成都・重慶発着の中欧班列、１〜１０月の運行数は５千本超す重慶団結村センター駅を出発した中欧班列「成渝号」。（資料写真、ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）【新華社重慶12月6日】中国の成渝地区（四川省成都市と重慶市）を発着する「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）の「成渝号」は、今年1〜10月の運行数が5200本を超え、3年連続で5千本を上回っている。重慶市政府口岸（通関地）物流弁公室の責任者