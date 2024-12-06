DeNA5年目を終えた坂本裕哉投手（27）が横浜市内で契約更改交渉に臨み、1700万円増の年俸3700万円（金額は推定）でサインした。今季は救援に転向し、自己最多を大幅に更新する48試合に登板。1勝1敗、13ホールド、防御率2・20と飛躍した。会見では「今年はメンタル面で一番成長できたシーズンだった。自主トレでお世話になっている森原さんをはじめ、いろんな角度からいろんな方にアドバイスをもらい、それが自分の身になった