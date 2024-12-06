サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドでは、26日から来年1月7日まで、年末年始イベント『New Year Celebration 2025』を開催する。【写真】華やか！着物姿のキティ＆シナモンら同イベントでは、着物姿のキャラクターたちも登場。和装のキャラクターたちがお正月ムードを彩り、華やかな新春を演出する。ウェルカムグリーティングやアトラクション「キャラグリレジデンス」では、ハローミミィやウィッシ