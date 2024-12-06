6日の県内は発達する低気圧の影響で非常に強い風が吹き、庄内では７日未明にかけて暴風と高波への警戒が必要です。６日8時ごろの酒田市の様子です。ひょうが地面に激しく打ち付けています。また、この時間は強い風が吹き、時折雷も鳴っていました。６日の県内は夕方にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。予想以上に低気圧が発達した場合には、警報級の高波と