韓国のトップアイドルグループ「NewJeans」が、所属事務所「ADOR（アドア）」との専属契約を解除すると発表した。日本でもNHK紅白歌合戦や、東京ドーム公演を行うなど活躍する人気アイドルだが、「信頼関係の破綻」を理由に契約解除を表明した。【映像】NewJeansに対する韓国メディアの厳しい声発端は2024年4月、ADOR代表としてプロデュースを担ったミン・ヒジン氏が独立を画策したとして、親会社の「HYBE（ハイブ）」と対立し