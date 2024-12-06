ＤｅＮＡ・中川颯投手が６日、神奈川・横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９５０万増の１６００万円でサインした。（金額は推定）昨季限りでオリックスを戦力外となり移籍。シーズン序盤は先発、後半戦からは中継ぎとして頭角を現し、２９試合登板で３勝０敗１セーブをマークした。貴重なアンダースロー右腕はポストシーズンでも存在感を見せ、火消しの場面で好救援。チームの２６年ぶり日本一への欠かせないピースと