2025年1月におすすめの株主優待銘柄1月は、一年の中でも優待権利が確定する銘柄が少ない月です。これからご紹介する銘柄のような人気優待銘柄ほど、投資家の注目が集まる可能性も高く、株価が上昇しやすい傾向にあります。早いうちに好優待銘柄に先回りして、お得に優待銘柄を獲得しましょう。今のうちに買いたい1月の優待銘柄その1：きんえい＜9636＞【業務内容】近鉄グループ。映画館、不動産賃貸と駐車場を併営【単元株数】100