ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤Ï¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¡Ö¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¡×¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤½»ÂðÌó2600¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤ò2025Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Í½»»°Æ¤¬µÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤¹¤ì¤Ð¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿·ÂÑ¿Ì´ð½à¡×¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¤Ë¤âÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡¢¹©»ö¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤Ø Ä¹ÀôÄ®¤¬ÀÅ²¬¸©Æâ½é¤ÎÊý¿Ë 2025Ç¯1·î¤«¤é Ä¹ÀôÄ®ÃÓÅÄ½¤Ä®Ä¹¡Ë¡ÖÂÑ¿Ì²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÈ¯Â­¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡× Ä¹Àô