¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÐºö¶¨µÄ²ñ(Council of Anti-Phishing Japan)¤Ï12·î5Æü¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÐºö¶¨µÄ²ñCouncil of Anti-Phishing Japan¡Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ã¶ÛµÞ¾ðÊó¡Ãau PAY¤ò¤«¤¿¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥° (2024/12/05)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢au PAY¤òµ¶¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÐºö¶¨µÄ²ñCouncil of Anti-Phishing Japan¡Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ã¶ÛµÞ¾ðÊó¡Ãau PAY¤ò¤«¤¿¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥° (2024/12/05).