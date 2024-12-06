日本ハムの田中正義投手（３０）が６日、北海道北広島市の球団事務所で契約交渉。今季の３６００万円から「ちょうど２倍にしてもらいました」と笑顔。７２００万円で更改した。（金額は推定）今季は抑え、中継ぎとしてキャリアハイの５３試合に登板。４勝４敗２０セーブ、１２ホールド、防御率２・１７の成績を残した。「ファンのみなさんはリーグ優勝、日本一しか求めていないと思うので、それに向けてやっていきたい」と誓う