Ｆ１のＲＢに所属する角田裕毅（２４）の親チーム・レッドブルへの昇格が、厳しい見通しとなっているようだ。今季最終戦のアブダビ・グランプリ（ＧＰ＝８日決勝）を前に現地で取材に応じたときには、「正直に言うと、はっきりしない」と前置きした上で「（契約未定の）２０２６年のＲＢにも参加できるかもしれないが…。正直、彼ら（レッドブルグループ）が何を望んでいるのかよく分からない。だが、ドライバーとして、特に多