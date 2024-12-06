阪神高速14号松原線の通行止めが、2024年12月7日朝5時に解除されます。7日通行再開阪神高速14号松原線の通行止めが、2024年12月7日朝5時に解除されます。阪神高速14号松原線喜連瓜破付近で進む橋梁架け替え工事。2024年9月（画像：阪神高速）。松原線の三宅〜喜連瓜破間は、高架橋の架け替え工事のため、2022年6月1日から2年以上にわたり上下線で通行止めが続いています。喜連瓜破付近の高架橋は、一般道（長居公園通）をま