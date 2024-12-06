中国・京津冀地域の経済運営、１〜９月は安定基調地域間協調進む京津冀地域の都市間鉄道網で最初に開業した京唐（北京−唐山）都市間鉄道と京浜（北京−天津浜海新区）都市間鉄道。（天津＝新華社記者/孫凡越）【新華社北京12月6日】中国北京市統計局はこのほど、今年1〜9月の京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の経済運営は安定を保ちながら前進を図るという活動の基調を堅持し、地域の調和のとれた発展を一層推進し、地域