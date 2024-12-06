広島・島内颯太觔投手（２８）が６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１８００万アップの年俸８８００万円でサインした（金額は推定）。今季は７月にリフレッシュを兼ねて出場選手登録を抹消されたが、最終的にはチーム２位の５８試合に登板して１１勝６敗、２４ホールド、防御率２・７７。ただ「今年１年は僕個人としても調子の波が大きかった。勝ちパターンで投げる以上、そういったところは減